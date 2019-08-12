شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول غربية تيقنت من خطورة نشاط الإخوان داخل أراضيها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دول غربية عديدة تنتبه إلى خطورة تواجد الإخوان داخل أراضيها، وتعيد النظر فى النشاط الإخوانى الذى ينفذ فى مجتمعاتها، فى الوقت الذى ألمحت فيه دول أخرى لإمكانية تصنيفها الإخوان كتنظيم إرهابى، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز تلك الدول:

- الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إعلان ترامب اتجاهه تصنيف الإخوان تنظيم إرهابى.

- ألمانيا، بعد بدء الأجهزة الأمنية الألمانية فتح تحقيقات فى نشاط الجمعيات التابعة للإخوان.

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- السويد، بعد تأكيد إعلاميين سويديين أن الإخوان تستغل القوانين المرنة لتتخذ من السويد قاعدة ومقرًا لأنشطتها المتطرفة.

- بلجيكا، بعد صدور تصريحات من مسئولين بلجيكيين يؤكدون خطورة نشاط التنظيم.

- فرنسا، بعد تحذير نواب معارضين فرنسيين من النشاط الإخوان فى فرنسا ومطالبتهم للرئيس الفرنسى بحظر نشاط التنظيم.