شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دعاء الأضحية وما ورد عن الصحابة والصالحين عند ذبحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، إن هناك دعاء يُستحب أن يردده المضحى عند ذبح أُضْحِيَّته، فى أول أيام عيد الأضحى.

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وأضاف المركز أن نص الدعاء هو :"عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ -أي خصيَّيْن- فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ» أخرجه أبو داود في سننه والحديث صحيح بشواهده".

وقد احتفلت مصر والعالم العربى والإسلامى اليوم الأحد بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد شهدت الحدائق العامة والمتنزهات فى القاهرة والجيزة حضور كبير من المواطنين، الذين حرصوا على الخروج للتنزه بعد ذبح الأضاحى، وإحياء السنة النبوية، التى وردت عن الأضحية.