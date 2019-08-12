شكرا لقرائتكم خبر عن 51 ألف مستفيد من قروض "البتلو" وجارى الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن استمرار صرف قروض مشروع البتلو بفائدة لا تزيد عن 5%، وتسهيلات إجراءات الحصول على قرض المشروع لصغار المزراعين وشباب الخريجين.

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية، فى تصريحات لـ" الخليج 365 "، أنه طبقا لاخر تقرير لصرف قروض مشروع البتلو، يوضح أن إجمالى ما تم صرفه بلغ 736 مليون و695 ألف جنيه، بعدد المستفيدين من المشروع بلغ 51 ألف و173 مستفيد، بعدد روؤس الممولة للشراء بلغت 52 ألف 861 رأس، واجمالى قيمة التمويل للشراء بلغت 517 مليون 905 ألف جنيه، وبلغ عدد الرؤوس الممولة للتغذية 43 ألف 758 رأس، وبلغ اجمالى قيمة التمويل للتغذية 218 مليون و790 ألف جنيه.

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فيما كشف تقرير الثروة الحيوانية والداجنة، أن القيادة السياسية والحكومة تضع احياء مشروع البتلو على رأس اولويتها لزيادة انتاج اللحوم والحد من الاستيراد وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، وجارى صرف القروض للمستفيدين.