شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الإعلان عن منحة دراسية للعاملين بالأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات عن منحة الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بفتح باب التقدم للإعلان الثالث لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسى 2019/2020.

تختص هذه المنح برفع كفاءة المؤسسات (الوزارات ـ الهيئات الحكومية ـ الجامعات والكليات ـ المراكز البحثية) للمساهمة فى النمو الاقتصادى القومى المصري. ويتم برنامج "مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين" طبقًا للاتفاقية رقم 263 - 298 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، وتنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تدريب لمدة فصل دراسى واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 أشهر.

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وتهدف هذه المنح إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفى فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادى المصري.

وهذه المنح متاحة لجميع العاملين بالأزهر الشريف للذكور والإناث وذوى الاحتياجات الخاصة، وغير خاضعة للائحة البعثات المالية، وتتضمن المجالات العلمية لهذه المنح: الطاقة الجديدة والمتجددة - تحلية موارد المياه - العلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة - علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات - علوم الحياة (طب طب بيطرى طب أسنان تمريض - صيدلة علوم إلخ...)، العلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية.

وللتقدم للمنح لابد أن يتم استيفاء متطلبات المنحة، وتسليم الملف كاملا يدويًّا إلى الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر بالدور السادس بحد أقصى 22 أغسطس 2019.