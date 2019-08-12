شكرا لقرائتكم خبر عن العيد فرحة.. 4 آلاف زائر بالحديقة الدولية خلال أول أيام عيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحديقة الدولية إقبالا متوسطا بالتزامن مع احتفالا أول أيام عيد الاضحى، وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة والشرطة النسائية وانتشار لوحدات الإسعاف.

وأكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحديقة الدولية شهدت اقبال متوسط، حيث استقبلت ما يقرب من 4 آلاف زائر حتى الآن، مشيرا إلى أن ضعف الإقبال فى أول أيام عيد الأضحى متوقعا نظرا لاهتمام المواطنين بذبح الأضاحى، ويبدأ الإقبال فى الزيادة ثانى أيام العيد.

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وأضاف سلطان أن الحديقة شهدت تطورات كبيرة، حيث تم تطوير المسطحات الخضراء وصيانة والإنارة والألعاب الترفيهية بها، وإعداد عدة برامج ترفيهية للزوار.

وأشار إلى أنه تم تنظيم البرامج الترفيهية وشملت عروض شعبية لفرق المسرح، وفقرات غنائية، كما تم تشغيل الدى جى، وتوزيع البالونات على الأطفال.