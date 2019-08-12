شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الجمعيات يتوجهون إلى "منى" وينتهون من رمى جمرة العقبة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أن حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية بدأوا منذ فجراليوم أول أيام عيد الأضحى فى رمى الجمرات أول أيام التشريق، بعد الانتهاء من أداء ركن الحج الأعظم مشيرا إلى أن أعضاء البعثة موجودين مع الحجيج ميدانيا، حيث يتم تقديم الخدمات لهم لمناسك الحج فى سهولة ويسر ووسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودى.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد اطمأنت على الحجيج، خاصة عقب هطول الأمطار الغزيرة على مشعر عرفات أثناء تأدية الحجيج لركن الحج الأعظم كما اطمأنت على نجاح نفرة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة، التى تمت بيسر وصولا إلى منى، حيث تم تسكين الحجيج فى مخيامتهم كما انتهى الحجيج من رمى جمرة العقبة الكبرى.

ويتابع عبد الموجود الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ خطة بعثة الوزارة لتفويج حجيج الجمعيات الأهلية من مشعر منى إلى مكة المكرمة والتى ستتم مع فجر يوم الثلاثاء بالنسبة للحجيج من المتعجلين وصباح الأربعاء للحجيج من غير المتعجلين عقب الانتهاء من رمى الجمرات بمنى حيث تعد بعثة التضامن لحجاج الجمعيات الأهلية من الحجاج المتعجلين وكذلك التأكد من عمل طواف الإفاضة للحالات الخاصة.

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وتستأنف لجان مطارى جدة والمدينة عملها مع بدء رحلات عودة حجيج الجمعيات إلى القاهرة وإلى المدينة المنورة و من المقرر بدء عمل الجسر الجوى لرحلات حجاج الجميعات حيث تبدء اولى الافواج الذين لم يسافروا إلى المدينة في السفر في 15 أغسطس الجارى كما أنه من المقرر أن تعود أولى رحلات حجاج الجمعيات إلى أرض الوطن فى 17 أغسطس الجارى على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن تباعا.