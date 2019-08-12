شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الاثنين 12/8/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الاثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

الطقس فى الأردن

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نهاراً: ترتفع درجات الحرارة بشكل قليل وإضافي، لتتجاوز مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل، ويكون الطقس ما بين صيفي اعتيادي وحار نسبيأً في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً: يسود طقس مُعتدل في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء حارة في الجبال وحارة جداً في بقية المناطق نهاراً ، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبياً في الجبال ، وتبقى حارة في الأغوار والبحر الميت ، ورطبة في السواحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.