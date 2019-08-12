شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الكهرباء: 20 ألفا و600 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم، الأحد، بلغ 20 ألفا و600 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس السبت خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد - في نشرته اليوم - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 26 ألفا و300 ميجاوات مقابل 27 ألفا و300 ميجاوات أمس السبت، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألف ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم /الأحد/ باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و35 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.