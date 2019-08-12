هيئة الرعاية الصحية: تطبيق التأمين الصحى يوحد سعر الخدمة بالقطاعين العام والخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد نورى، رئيس هيئة الرعاية الصحية أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة آليات الحصول على الخدمة داخل المنشأت الطبية المعتمدة لأداء خدمات التأمين الصحى. وقال الدكتور خالد نورى، رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ" الخليج 365" أن المريض أمامة 3 مستويات من الرعاية سيحصل عليها تباعا وفق حالتة الصحية ونهتم فقط بجودة الخدمة ورضا المريض عنها ومدى كفاءة التشغيل. وتابع : مستويات الانضباط فى المستشفيات لا يمكن الاستهانة بها ولا نتجاوز أو نغض الطرف عن غياب طبيب أو أى أحد يقوم بإحداث خلل فى الإدارة داخل المستشفيات، موضحا أن الخدمة الطبية التى سيحصل عليها المواطن هى نفس مستوى الخدمة فى القطاع الخاص وبنفس التسعيرة بمعنى أن المريض سيحصل على نفس المستوى مع سداد الرسوم الرمزية المقررة. واستكمل: الراغبون فى مستويات فندقية فى الغرف سيكون لهم ذلك ولكنهم سيتحملون التكلفة على نفقتهم الخاصة.

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