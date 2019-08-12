شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية الذبح بالمشروع القومى لصكوك الأضاحى فى وقتها الشرعى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت عملية ذبح أضاحى الأوقاف اليوم الأحد، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بمجزر الشرق فى أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث قام وفد من علماء وزارة الأوقاف بالإشراف على المرحلة الأولى من مشروع صكوك الأضاحى، وهى مرحلة الذبح فى وقتها الشرعى، وقد تناوب فريق العمل فى متابعة ذبح الأضاحى بأبو سمبل بأسوان، تمهيدًا للمرحلة الثانية وهى مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل، وصولًا بلحوم الأضاحى إلى مستحقيها الحقيقيين والأسر الأولى بالرعاية فى أماكن وجودهم بعزة وكرامة.
يأتى ذلك فى إطار مشروع صكوك أضاحى الأوقاف الشرعى الوطنى الإنسانى، ووفاء بحق المتبرعين فى ذبح الأضاحى فى وقتها الشرعى.
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