أهلا بالعيد.. الأطفال يزينون حدائق القاهرة والجيزة بأول أيام عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حدائق القاهرة والجيزة مظاهر فرحة العيد، التى ظهرت فى استمتاع الأطفال باللعب فى الحدائق وركوب الألعاب الترفيهية، والدراجات ولعب الكرة، واللعب مع الحيوانات بحديقة حيوان الجيزة. واستمتع الأطفال بقيادة الدراجات فى حديقة الفسطاط فى الساحة المخصصة لذلك، كما رسم البعض الأشكال المختلفة على وجوه الأطفال، وافترشت الأسر المسطحات الخضراء. Advertisements وظهرت فرحة العيد فى حديقة الأزهر، حيث استمتع الأطفال باللعب فى مياه نافورات المياه المنتشرة بالحديقة، كما لعبوا الكرة على المسطحات الخضراء. ولعب الأطفال مع الحيونات فى حديقة الحيوان التى شهدت إقبالا كبيرا من الزوار فى أول أيام العيد، وكان أغلبهم من الأسر والعائلات الذين اصطحبوا اطفالهم لقضاء وقت ممتع بالحديقة. واستمتع زوار الحديقة الدولية بمدينة نصر بالعروض الشعبية والفقرات الغنائية، وكذلك الألعاب الترفيهية بمدينة الألعاب بالحديقة.

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