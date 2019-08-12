شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التوجه بالبدء فى تطوير نقاط الإسعاف خارج المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم نقطة إسعاف الغزالة، بمحافظة مطروح، ضمن زيارة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظتى مطروح والإسكندرية؛ للوقوف على مدى جاهزية فرق الإسعاف المصرية، ضمن خطة التأمين الطبى الشامل لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح بيان لوزارة الصحة تم توجية الدكتور عمرو رشيد نائب رئيس هيئة الإسعاف، بالبدء فى تنفيذ خطة تطوير مبانى نقاط الإسعاف الموجودة خارج المدن، خاصةً سكن فرق الإسعاف، على أن يتم الانتهاء من 30% منها خلال عام.

وأضاف البيان: تفقد الوفد إحدى سيارات الإسعاف، وراجعت الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة بها، موجها بالإسراع في وضع مسودة لقانون الخدمات الطبية والإسعافية ما قبل المستشفيات، للسماح للأطقم الإسعافية بتقديم أفضل الخدمات، وتجريم الاستغلال السيئ للخدمات والموارد الإسعافية سواء سيارات الإسعاف أو الخط الموحد 123.

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ومن جهته أكد الدكتور عمرو رشيد، نائب رئيس هيئة الإسعاف رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مرافق هيئة الإسعاف طوال أيام العيد مع جاهزية الفرق الإسعافية لتقديم أفضل خدمة إسعافية للمواطنين.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت خطة التأمين الطبي الشامل والتي تتضمن الدفع بـ2227 سيارة إسعاف مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، علاوةً على رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد للقصوى فى جميع المستشفيات وإلغاء الإجازات بكل أنواعها للفرق الطبية خلال فترة الاحتفال.