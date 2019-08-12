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وفاة شقيقة مكرم محمد أحمد بعد صراع مع المرض

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

توفيت اليوم الأحد، فوزية محمد أحمد، شقيقة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر تشييع الجنازة غدا بمحافظة المنوفية.

وأعلنت الأسرة إقامة العزاء الجمعة المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

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