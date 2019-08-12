صور- "سبايدر مان وبلالين والتنورة".. كيف استغلت الأحزاب عيد الأضحى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

يسعى عدد من الأحزاب السياسية للترويج لأنفسهم بإجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع الإجازة البرلمانية، للتواجد بين المواطنين من خلال عدد من الفعاليات التي بدأت منذ فجر اليوم، وعلى رأسها توفير شوادر لحوم بأسعار مخفضة، وكذلك تنظيم الصلاة بساحات الصلاة مع خلق عدد من الدعاية الجديدة كتوزيع لعب على الأطفال، أو عيديات، أو مهرج لمدرعبة الأطفال عقب الصلاة، إضافة لتعليق لافتات تحمل اسم الحزب والتهنئة.

ونظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، والذي جاء على رأس الأحزاب، عددًا من الفعاليات بمختلف محافظات الجمهورية، ووزع الهدايا والحلوى على المواطنين والأطفال في منطقة الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ بحضور محمود مراد أمين الحزب ببندر كفر الشيخ وعدد من قيادات الحزب.

وشكل الحزب، لجانا من أمانات الشباب والعمل الجماهيري والمواطنة لتوزيع هدايا على المصلين والمعيدين، بساحات الصلاة بمختلف المدن والقرى.

وأقام الحزب في محافظة دمياط، احتفالية كبرى، بمركز بندر دمياط قسم ثان بميدان الساعة، وتضمن العديد من الفقرات الغنائية الاستعراضية الكبار والأطفال التي أضفت على اليوم السعادة والبهجة.

كما وزع أعضاء مستقبل وطن، في محافظة جنوب سيناء، الحلوى والهدايا، على الأطفال، وارتفعت لافتات تهنئة الحزب أمام المساجد وساحات الصلاة والطرق العامة بمدن المحافظة.

كما علق الحزب في محافظة الدقهلية، بأماناته المختلفة، بساحات الصلاة المختلفة لافتات تهاني الحزب أمام المساجد وساحات الصلاة والطرق العامة، كما شاركت هيئة مكتب أمانة المرأة جموع المصليات الاحتفال بالعيد المبارك مع توزيع الشيكولاته التي وضع عليها استيكرز الحزب، وبالونات وحلويات ولحوم أضحية العيد.

ووزع الحزب بمحافظة البحيرة بالاشتراك مع أمانة بندر دمنهور الألعاب والبلالين على الأطفال وألقوا عقب الصلاة ما تجاوز عن 5000 بالونة من أعلى المبنى المقابل للاستاد وسط فرحة الأطفال والحضور والتنورة والأغاني الوطنية.

ووزع عدد من شباب الحزب اللحوم والمواد الغذائية والحلوى والشيكولاتة والورود للمواطنين وسط تفاعل كبير من المواطنين.

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ووزع أعضاء الحزب، في محافظة الشرقية، بكل الأقسام، الحلوى والهدايا والبالونات، على الأطفال بعد انتهاء صلاة العيد، فضلًا عن مشاركة قيادات وأعضاء الحزب بكل أمانة مع المواطنين وخروجهم لتهنئة الأهالي والصلاة معهم في العيد.

وشكل الحزب مجموعات من شباب الحزب بكل الأقسام لتنظيم الصلاة ودخول المصلين للساحات المخصصة لصلاة العيد وتوزيع الهدايا والبالونات الملونه علي الأطفال أثناء خروجهم من الصلاة لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال، كما ارتفعت لافتات تهنئة الحزب أمام المساجد وساحات الصلاة والطرق العامة والمساجد.

كما شاركت هيئة مكاتب مدن ومراكز المحافظة جموع المصليين الاحتفال بالعيد المبارك مع توزيع الهدايا والبلالين والحلويات ولحوم الأضحية.

يأتي ثاني الأحزاب حزب الحرية المصري من حيث تنظيم الفعاليات، ونشر الحزب الحرية المصري، الذي يرأسه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، عددًا من المنافذ والأكشاك الخاصة ببيع اللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وقال المحاسب أحمد مهنى، في تصريحات، إن الحزب يحاول أن يساهم ويشارك في تحقيق مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، خاصة بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانها مشروعًا قوميًا، مشيرًا إلى أن الحزب قام بالمشاركة في هذه الحملة منذ الوهلة الأولى ايمانًا منه بأهميتها وضرورتها في الوقت الحالي.

الحزب وزع الحلوى بأشكال مختلفة على الأطفال، لنشر البهجة على مداخل الساحات الصلاة بتوفير عدد من المهرجين الذين لبسوا ملابس سبايدر مان، حاملين الحلوى، فيما حرص الأطفال على التقاط الصور معهم، وهو ما نشرته صفحة الحزب بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفي هذا السياق قال ياسر الهضيبي المتحدث الإعلامي باسم حزب الوفد، لمصراوي، إن الخزب نظم عدد من الفعاليات في عدد من محافظات الجمهورية، ونظم ساحات لصلاة العيد بشبين القناطر محافظة القليوبية، والعبور، والأقصر، والمنوفية، مشيرا إلى أن الحزب وزع 10 أطنان لحوم على الأهالي من رقيقي الحال بمحافظة القليوبية مجانًا، إضافة لـ5 شوادر لحوم بأسعار مخفضة لمتوسطي الدخل.

تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبًا، أكد محمود نفادي، القيادي به، أنه نظم عددًا من الفعاليات بأماكن مختلفة منها القاهرة والصعيد وغيرها، شمل توفير شوادر لحوم، وكذلك حلوى وبالونات للأطفال.