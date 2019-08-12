شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتفق مع شركة أمريكية لعلاج الأطفال المصابين بفيروس «سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ساليف ساو، نائب رئيس الشركة الأمريكية المنتجة لعقار فيروس سى «سوفالدى»، إن شركته وقَّعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة المصرية لتوفير علاج جديد لمرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى «سى» من الأطفال والمراهقين، وكذلك البالغين الذين لم يستجيبوا للعلاجات المتاحة حاليًا.

وأضاف نائب رئيس الشركة الأمريكية، المسؤول عن تطوير الأسواق الناشئة فى إفريقيا، لـ«المصرى اليوم»، أن هذا العلاج الجديد عبارة عن كبسولة واحدة يتم تعاطيها يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، لافتًا إلى أن الدواء الجديد حقق معدلات استجابة تصل إلى 98% بين مرضى فيروس «سى» من جميع الأنماط الجينية.

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وتابع: «تُعد هذه الخطوة هى الأحدث فى التعاون المستمر بين الشركة الأمريكية والحكومة المصرية بهدف إتاحة علاجات الفيروس، حيث تم حتى الآن علاج أكثر من مليون شخص فى مصر باستخدام مضادات الفيروسات ذات التأثير المباشر».

وكان الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، مدير الحملة القومية للقضاء على فيروس «سى»، قد أعلن اكتشاف إصابة 20 ألف طفل فى المرحلتين الإعدادية والثانوية بـ«فيروس سى»، بعد فحص 7 ملايين تلميذ، ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

وقال «حسانى» إنه لأول مرة يتم مسح هذه الفئة، موضحًا أن الإصابة بالفيروسات الكبدية فى سن مبكرة تجعل ظهور المضاعفات والأعراض أسرع، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف الصف الأول الإعدادى فى العام المقبل لأن مسح العام الدراسى الماضى لم يشمل طلبة المرحلة الابتدائية.

وقالت الدكتورة منال حمدى السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر أول دولة على مستوى العالم تنفذ برنامجًا علاجيًا يتضمن فحص وعلاج الأطفال، وخلال الفترة المقبلة سيخضع الأطفال الأصغر سنًا للفحص والعلاج، لافتةً إلى أن الأطفال المصابين بالفيروس يعانون تمييزًا سلبيًا فى المدارس، ولذلك لم يتم إبلاغ التلاميذ بأمر إصابتهم، واكتفت الوزارة بإفادة أسرهم.