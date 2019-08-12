شكرا لقرائتكم خبر عن أقسام اللغات والمميزة بـ«الآداب» «دوبلير كليات القمة» لطلاب الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إذا فاتتك كليات القمة، فلا تنزعج، أهلا بك فى أقسام اللغات والأقسام المميزة بكليات الآداب»، التى أصبحت الملاذ الأول لطلاب الثانوية العامة أصحاب المجاميع المرتفعة الذين لم يلتحقوا بكليات القمة بعد حصولهم على مجاميع أقل من الحد الأدنى لكليات الإعلام والألسن والآثار لطلاب الشعبة الأدبية.

تشترط أقسام اللغات بكلية الآداب بجامعة القاهرة للقبول بقسم اللغات الشرقية وآدابها، فى اللغة التركية قبول 250 طالبًا للأعلى مجموعًا، واللغة العبرية 300 طالب بشرط الحصول على 56 درجة فى اللغة العربية و30 فى الإنجليزية، واللغة الفارسية 300 طالب، أما قسم اللغة الإنجليزية وآدابها فيقبل 100 طالب من الأعلى مجموعًا اعتباريًا وبشرط أن يكون الطالب حاصلا على 46 درجة من 50 درجة فى اللغة الإنجليزية، و68 درجة فى اللغة العربية، واجتياز امتحان قبول تحريرى باللغة الإنجليزية لقياس مستوى الأداء اللغوى.

ويشترط قسم اللغة الفرنسية وآدابها أن يكون الطالب من خريجى مدارس اللغات الفرنسية والحاصلين على 153 فى مجموع درجات اللغات الثلاث ما يوازى 90% للثانوية العامة، بينما يقبل قسم اللغة الألمانية وآدابها الحاصلين على شهادة الايبيتور من المدارس الألمانية المعتمدة أو الثانوية العامة إذا كانت مسبوقة بالشهادة الإعدادية من المدارس الألمانية، ولا يزيد عدد المقبولين على 30 طالبًا فقط.

أما قسم الدراسات اليونانية واللاتينية وآدابها، فيقبل القسم طلاب الثانوية العامة من الحاصلين على 162 درجة فأكثر فى مجموع اللغات الثلاث، ولا يقبل القسم أى تحويلات من الأقسام الأخرى بعد الأسبوع الثانى من الدراسة، فيما يكتفى قسم اللغة اليونانية الحديثة بـ 50 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى، ويقبل قسم اللغة اليابانية وآدابها 25 طالبًا فقط من حملة الثانوية العامة أدبى وعلمى من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى.

ويقبل قسم اللغة الإسبانية وآدابها 60 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى (المجموع الكلى ومجموع اللغات الثلاث)، من بينهم 46 طالبا مستجدون محولون و10 طلاب من الشهادات المعادلة والوافدين، أما قسم اللغة الصينية وآدابها فيقبل 50 طالبًا فقط من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة فى العام الجامعى الجديد بالبرنامج الدولى المشترك مع جامعة شنغهاى جياوتونغ الصينية وترتيبها 56 على مستوى العالم، فيما يقبل قسم اللغة الإيطالية وآدابها 40 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى، وقسم اللغة الروسية وآدابها يقبل 40 طالبا من الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى.

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كما يشترط قسم علم النفس بجامعة القاهرة اجتياز المقابلة الشخصية، وقبول أعلى عدد فى المجموع الكلى فى الثانوية العامة من الشعب المختلفة.

وتشترط جامعة عين شمس للقبول بقسم اللغة الإنجليزية الطلاب الحاصلين على 48 درجة فى اللغة الإنجليزية، حيث يقبل القسم طلاب الانتظام فقط، والأولوية لمجموع الدرجات الأعلى فى اختبار اللغة الإنجليزية الذى يعقده القسم، وقسم اللغة العبرية يجب أن يكون الطالب حاصلًا فى مجموع اللغات الثلاث على 75% أى ( 127.5) درجة ولا يقبل القسم المؤهلات العليا، فيما يشترط قسم اللغات الشرقية أن يكون الطالب حاصلًا فى مجموع اللغات الثلاث على 85% أى (144.5) درجة، وقسم اللغة الفرنسية يشترط حصول الطالب على (45) درجة فى مادة اللغة الفرنسية، وأن تكون اللغة الفرنسية هى اللغة الأوروبية الأولى فى جميع الحالات، ويقبل القسم الطالب الحاصل على أقل من (45) درجة وذلك بشرط اجتياز امتحان القبول، أما قسم الحضارة الأوروبية فيشترط حصول الطالب فى مجموع اللغات الثلاث على 85% أى (153) درجة.

أما قسم الإرشاد السياحى فيشترط أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وحصول الطالب على (45) درجة فى اللغة الإنجليزية، وأن تكون هى اللغة الأجنبية الأولى، وقسم الإرشاد الفرنسى (قسم خاص بمصروفات) يشترط أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، وأن يكون حاصلًا على (35) درجة فى اللغة الفرنسية، وأن تكون هى اللغة الأجنبية الأولى.

فيما يشترط قسم علوم الاتصال والإعلام بجامعة عين شمس أن يتم قبول الطلاب الأعلى فى المجموع الاعتبارى (المجموع الكلى + مجموع اللغات الثلاث)، ويتم ترتيب الطلاب تنازليا، ولا يقبل القسم طلاب الانتساب، وقسم الدراما والنقد المسرحى يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على (90) درجة فى مجموع اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، ويقبل القسم المؤهلات العليا بالفرقة الأولى، ويجب على جميع الطلاب اجتياز الاختبار التحريرى الذى يجريه القسم قبل بداية العام الدراسى ولا يقبل القسم الطلاب المفصولين.

وفى جامعة حلوان يقبل قسم اللغة الإنجليزية 120 طالبًا وطالبة من الحاصلين على 47 درجة فى اللغة الإنجليزية، وتكون الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى، كما يقبل قسم اللغة الفرنسية 30 طالب انتظام و30 طالب انتساب من الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية أو مدارس إعدادية فرنسية، مع ضرورة اجتياز امتحان القبول شفوى وتحريرى، ويقبل قسم اللغات الشرقية وقسم اللغة العبرية طلاب الانتظام فقط، وتتم المفاضلة بالمجموع الكلى فى الثانوية العامة ولا يقبل القسمان طلاب الدمج.

ويكون القبول بقسم الآثار والحضارة بالمفاضلة على أساس المجموع الاعتبارى فى الثانوية العامة، وعلى الطلاب الراغبين فى الالتحاق بقسم المسرح اجتياز المقابلة الشخصية، ويقبل قسم الإعلام الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى فى الثانوية العامة (المجموع الكلى + درجة اللغة العربية + درجة اللغة الإنجليزية) ولا يقبل طلاب الدمج.

ويشترط قسم اللغة الألمانية الحصول على الدرجة النهائية فى مادة اللغة الألمانية، والمفاضلة فى حالة التساوى بالمجموع الكلى، ولا يقبل القسم طلاب الدمج، وتتم المفاضلة فى قسم اللغة الإيطالية بين المتقدمين بمجموع اللغتين الأولى والثانية، على أن يكون الطالب دارسًا للإيطالية أو الفرنسية فى المرحلة الثانوية وأن يجتاز المقابلة الشخصية، ولا يقبل القسم طلاب الدمج.

وفى قسم اللغة الإسبانية، يجب أن يكون مجموع اللغات للطلاب 88%، والأولوية للطلاب الدارسين للغة الإسبانية فى المرحلة الثانوية، وأن يجتازوا المقابلة الشخصية، ويشترط قسم اللغة الصينية الحصول على المجموع الأعلى، والمفاضلة بين الطلاب بالمجموع الاعتبارى واجتياز المقابلة الشخصية، ولا يقبل القسم طلاب الدمج.