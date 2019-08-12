شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين كنيسة «العذراء مريم» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دشن الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، رئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، أمس، كنيسة العذراء مريم فى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وذلك بعد الانتهاء من تجديدها، بحضور عدد من الأساقفة.
وشهدت الكنيسة الرئيسية تدشين 3 مذابح الأوسط باسم العائلة المقدسة، والمذبح البحرى باسم القديس البابا كيرلس، والمذبح القبلى
باسم القديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين.
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