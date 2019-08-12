شكرا لقرائتكم خبر عن صعدوا جبل حميثرة وذبحوا الأضاحي: «مدد يا شاذلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل نحو 100 ألف من محبى ومريدى سيدى «أبوالحسن الشاذلى» بالليلة الختامية لمولده، وذلك فى قريته بالصحراء الشرقية بجوار ضريحه ومسجده المقام فى وادى حميثرة جنوب غرب مدينة مرسى علم، 150 كيلومترًا بالبحر الأحمر.

واتخذت المحافظة جميع الإجراءات لتأمين الليلة الختامية للاحتفال، فيما شهدت منطقة الاحتفال وأماكن تواجد الزائرين المئات من الخيام وساحات الذكر والمواعظ الدينية والدروس والابتهالات وتجهيز مناطق ذبح الأضاحى التى تتم صباح العيد لتوزيعها على المقيمين بالتجمعات البدوية القريبة من منطقة الاحتفال.

وتضمن الاحتفال بالليلة الختامية المبيت بالقرب من المقام والصعود لأعلى جبل حميثرة فى اليوم التاسع من ذى الحجة والنزول صباح يوم العيد وذبح الأضاحى، وقد اصطفت المئات من السيارات التى تحمل الزائرين من الرجال والسيدات والأطفال من مختلف الأعمار ومعهم أطعمة ومياه تكفيهم خلال مدة الزيارة، وتحمل السيارات مكبرات الصوت لإذاعة الابتهالات والأناشيد الدينية.

ويؤكد المحافظ أحمد عبدالله أنه تم توفير جميع الإمكانيات لتأمين الاحتفالات، من خدمات مرورية وأمنية وفريق طبى وتوفير كميات كبيرة من مياه الشرب، بالإضافة إلى وجود لجنة من الأوقاف لتوعية الزائرين وتنظيم لقاءات دينية.

واستقبلت قرية الشيخ الشاذلى بوادى حميثرة آلاف المريدين من أتباع الطرق الصوفية والحامدية الشاذلية ومحبى الشاذلى للاحتفال بمولده بمشاركة الآلاف من الزائرين، مصريين وعربا، إلى جانب قبائل العبابدة والبشارية بالصحراء الشرقية بجوار ضريحه ومسجده المقام بصحراء وادى حميثرة، فيما اتخذت المحافظة جميع الإجراءات لتأمين الليلة الختامية.

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وشهدت منطقة الاحتفال وأماكن تواجد الزائرين المئات من الخيام وساحات الذكر والمواعظ الدينية والدروس الدينية والابتهالات وتجهيز مناطق ذبح الأضاحى لتوزيعها على المقيمين بالتجمعات البدوية القريبة من منطقة الاحتفال.

وتضمن الاحتفال المبيت بالقرب من المقام والصعود لأعلى جبل حميثرة فى اليوم التاسع من ذى الحجة والنزول صباح يوم العيد وذبح الأضاحى، فيما اصطفت المئات من السيارات التى تحمل الزائرين من الرجال والسيدات والأطفال من مختلف الأعمار ومعهم أطعمة ومياه تكفيهم خلال مدة الزيارة، وتحمل السيارات مكبرات الصوت لإذاعة الابتهالات والأناشيد الدينية.

ويضيف المحافظ أنه تم توفير جميع الإمكانيات لتأمين الاحتفالات، فيما أدى المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية ومشايخ الأوقاف صلاة الجمعة بمسجد سيدى الشاذلى.

ويقول الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إن المنطقة الموجود بها مسجد الشاذلى تشهد تلاوة القرآن والدروس الدينية والابتهالات.

ويضيف «عواد» أن نسب الشاذلى الذى يعد علمًا من أعلام الصوفية وقطب أقطابها يعود إلى مولده فى المغرب العربى، وأنه عاش معظم سنين حياته فى تونس ومصر، وأنشأ مدرسة الصوفية ولايزال أتباعها وتلاميذها ينتشرون فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى ويكونون فرقًا صوفية كثيرة تشعبت كلها عن الفرقة الأصلية التى أنشأها ونسبت إليه وهى الفرقة الشاذلية.

محافظ البحر الأحمر أثناء الاحتفالات

وولد الشاذلى فى أواخر القرن السادس الهجرى فى سنة 593 هـ، فى قرية غمارة بالقرب من مدينة سبتة بالمغرب الأقصى، واسمه بالكامل هو «تقى الدين أبوالحسن على بن عبد الجبار بن يوسف».. وينتمى إلى قبيلة عمران من قبائل المغرب، وهى التى ينتمى إليها ولى الله سيدى عبدالرحيم القنانى.

نشأ أبوالحسن فى قريته غمارة وفيها تلقى علومه الأولى وحفظ القرآن، ثم أراد أن يستزيد من العلم فرحل من تونس، وبدأ رحلته إلى مصر، فدخل مدينة الإسكندرية ومر بأرض مصر ثم دخل الحجاز وأدى الفريضة، ثم زار فلسطين والشام والعراق، وكان فى كل بلد يزوره يقصد من بها من العلماء والفقهاء، يأخذ عنهم ويستمع إليهم، وكان أكثر اتصاله بالمتصوفة.. وخلال رحلته الأخيرة لأداء فريضة الحج وهو مار بصحراء حميثرة جنوب غرب مرسى علم توفى ودفن بها، وتشهد أيام العشرة الأوائل من ذى الحجة الاحتفال بمولده، حيث يزوره الآلاف من مريديه ومحبى أولياء الله الصالحين.