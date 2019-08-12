شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي لسيدات ديروط بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت رئاسة مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة قافلة لاستخراج وتصوير بطاقات الرقم القومى للسيدات الدارسات في فصول محو الأمية بقرى المركز؛ بالتنسيق مع جمعية كاريتاس مصر.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، ضرورة تنسيق الجهود بين كل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية لتقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات تجاه هذه الخدمات المقدمة لدعم المرأة بالمحافظة.

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وقال علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه تم عقد ندوة على هامش القافلة لتوضيح أهمية الجهود المبذولة للقضاء على الأمية، وتقديم كل التسهيلات للمرأة في ديروط بهدف التوعية، موضحًا أنه تم استخراج 85 بطاقة رقم قومى حتى الآن.

وأوضح «عبدالجابر» أن هذه الجهود ستستمر لتصل لكل السيدات الدارسات في فصول محو الأمية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يقوم به فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط في خدمة المجتمع خاصة للسيدات والفتيات وتقديمه خدمات الرعاية لهن.

وأضافت الدكتورة مروة كدوانى أن فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط يفتح أبوابه لكل السيدات في أي وقت لتقديم التوعية والتثقيف من الناحية الصحية والاجتماعية والقانونية، فضلًا عن التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء وجمعيات أهلية لتنظيم قوافل مختلفة للوصول إلى السيدات والمرأة بالنجوع والقرى، مشيرة إلى تخصيص خط ساخن رقم 15115 لتلقى الشكاوى وإيجاد حلول لها.