شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة يغنى "سواح" للعندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة جمهور مهرجانات بيت الدين بغنائه أغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "سواح"، وذلك فى الحفل الذى أحياه الفنان المغربى عبده شريف.

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وقالت وسائل إعلام لبنانية إن السنيورة الذى حضر ختام فاعليات مهرجانات بيت الدين الدولية، أمسك الميكرفون وأطلق العنان لصوته بأداء الأغنية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين تجمهروا حوله مصفّقين له.

وتداول نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فؤاد السنيورة وهو يغنى حاملاً "الميكروفون" خلال المهرجان.

وبحسب ما تم تناقله وسائل إعلام لبنانية، نزل الفنان المغربى عبده شريف خلال تأديته لأغنية "سوّاح" وتوجه نحو السنيورة وأعطاه "الميكروفون" لإكمال الأغنية وسط تصفيق الحاضرين.