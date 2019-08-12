شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية تبرز جهود الحكومة المصرية فى توسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية جهود الحكومة المصرية لتوسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعى فى المنازل المصرية، وقالت إن الحكومة المصرية قامت حتى الآن بتوصيل 10 ملايين وحدة سكنية بشبكة توزيع الغاز.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم توسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعى المحلى ووصل إلى 4 ملايين وحدة سكنية فى السنوات الخمس الماضية، وفى 2018 أطلقت مصر مبادرة جديدة لتوسيع الشبكة من خلال عقود مدتها ست سنوات بدون أسعار فائدة.

Advertisements

ونقلت الوكالة قول وزير النفط المصرى طارق الملا "شهدت السنة المالية 2018-2019 توسعا غير مسبوق لشبكة الغاز الطبيعى ، حيث تم توصيل 1.23 مليون وحدة فى أكثر من 75 مدينة وقرية لأول مرة".

وأضاف "نحن نعمل الآن على تنفيذ الخطة الطموحة للسنة المالية 2019-2020 ، والتى تهدف إلى الوصول إلى 1.2 مليون وحدة أخرى فى جميع أنحاء البلاد." تشمل الخطة ، التى خلص إليها وزير النفط ، أكثر من 85 مدينة.