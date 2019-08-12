شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإفراج عن 1634 سجينا فى العيد.. اعرف النتائج المترتبة على العفو الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع كل مناسبة دينية أو قومية، دائمًا ما يصدر الرئيس قرارات بالعفو عن بعض المحبوسين، ويوجد 4 نتائج مترتبة على قرار العفو الرئاسى كما حددها القانون، بعد خروج 1634 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي بمناسبة عيد الأضحى تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ووضع المشرع نص المادة 155 من الدستور المصرى، والتى تتيح لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، وتوجد 4 آثار تترتب على قرار العفو الرئاسى طبقًا للقانون وهى:

1- العفو عن العقوبة المقيدة للحريات "باقى العقوبة".

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2- العفو عن عقوبة الغرامة فى حال وجود غرامة.

3- العفو عن العقوبات التبعية مثل مراقبة الشرطة.

4- استمرار الآثار القانونية للعقوبة أى استمرارها فى الصحيفة الجنائية للمتهم.