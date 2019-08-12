شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجاح جراحة قسطرة قلبية لإنقاذ طفل بمنظومة التأمين الصحى ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أطباء وحدة القلب بمستشفي النصر العام بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، في أول أيام عيد الأضحي المبارك، فى إجراء جراحة دقيقة للطفل تميم أحمد جمال، الذى يبلغ من العمر 3 أيام.

تبين وجود خطر على حياة الطفل بعد ثلاث أيام من ولادته، وأثناء تواجده بحضانة مستشفى الحياة بمدينة بورفؤاد، حيث تم تجهيز الطفل و نقله بسيارة إسعاف خاصة لإجراء الجراحة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

استقبل الحالة فريق من كبار الأطباء بوحدة القلب بمستشفى النصر للأطفال، وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات التى توفرها منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى توفر غطاء صحى أمن للمواطنين، وتم إجراء العملية الجراحية الدقيقة وحققت نجاحاً كبيراً.

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جانب من الجراحة (1)



جانب من الجراحة (2)