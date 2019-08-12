شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى لـ"الخليج 365": الجيش الليبى يرد على مليشيات خرقت هدنة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرقت مليشيا مسلحة داعمة لحكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس الهدنة الإنسانية التى وافقت عليها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

أكد اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى أن القوات تحتفظ بحق الرد السريع على اختراق للهدنة الإنسانية فى طرابلس.

وقال المسمارى لـ"الخليج 365" إن القوات المسلحة الليبية ردت على المليشيات المسلحة التى خرقت الهدنة فى طرابلس، مؤكدا ان المليشيات لا تعترف بالأعراف والقوانين العسكرية والدولية الخاصة بمثل هكذا حالات.

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وأعلن الجيش الليبي قبوله هدنة إنسانية في مدينة طرابلس لمدة 48 ساعة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي فى مؤتمر صحفى عصر أمس السبت، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أوقفت كافة العمليات العسكرية في طرابلس، محذرا أي طرف من محاولة استغلال الهدنة لتحقيق أى مكسب ميداني، مؤكدا أن قوات الجيش الليبي سترد بالشكل المناسب.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت لهدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقد أعلن المجلس الرئاسي الليبى قبوله الهدنة.

كان المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة قد اقترح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى إجراءات فورية من ثلاث مراحل للخروج من النزاع تشمل إعلان هدنة بمناسبة عيد الأضحى واجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بليبيا يعقبه اجتماع ليبي منبهًا إلى أن الليبيين يخوضون الآن حروبًا نيابة عن الآخرين وهم بذلك يدمرون بلدهم.