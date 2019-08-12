شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..السيسى يتفقد "ماسة العلمين" ويستمع إلى شرح تفصيلي عن المنتجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب صلاة عيد الاضحي المبارك منتجع ماسة العلمين، حيث رافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع، وأعقب ذلك مشاهدته فيلماً تسجيلياً حول المشروع.

واطلع الرئيس علي سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمول التجاري ومسجد الماسة، فضلاً عن أكبر فندق بالساحل الشمالى ومنطقة مارينا اليخوت.