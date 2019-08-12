شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. دولة لا تعرف الراحة فى الإجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: دولة لا تعرف الراحة فى الإجازات.. السيسى يؤدى صلاة عيد الأضحى فى «العلمين» ويتفقد «ماسة العلمين» ومشروعات الصوب الزراعية بقاعدة «محمد نجيب » جواً عائلة مذيع الإخوان وأصدقاؤه وجيرانه: محمد ناصر خائن وإرهابى ومش هندفنه فى مصر.. شقيقه الأكبر: تبرأنا منه والمفروض يتضرب بالجزمة.. وصديقه المقرب: طول عمره يبيع نفسه عشان الفلوس.. المذيع المرتزق حاصل على 50 % فى الثانوية العامة محمد طارق على: دخل جامعة المنيا رغم مجموعه الضعيف وكان يرتاد الملاهى وانضم لـ«الإرهابية» طمعا فى المال ملايين المصريين صلوا العيد واحتفلوا فى الحدائق والشوارع ملايين المصريين صلوا العيد واحتفلوا فى الحدائق والشوارع السيسى يؤدى صلاة عيد الأضحى فى «العلمين» ويتفقد «ماسة العلمين» ومشروعات الصوب الزراعية بقاعدة «محمد نجيب » جواً Advertisements مفتى الجمهورية يتناول دروس سيدنا إبراهيم للأمة.. ويتحدث عن الإصلاح الاقتصادى وتضحيات المصريين.. ويؤكد: ستثمر عن وطن قوى مفتى الجمهورية يتناول دروس سيدنا إبراهيم للأمة.. ويتحدث عن الإصلاح الاقتصادى وتضحيات المصريين.. ويؤكد: ستثمر عن وطن قوى الحجاج يستقرون بـ«منى» ويواصلون رمى الجمرات 70 ألف تحويل اغتراب فى تنسيق 2019 .. والأولوية للمجموع الأعلى 70 ألف تحويل اغتراب فى تنسيق 2019 .. والأولوية للمجموع الأعلى مصايف المصريين كاملة العدد.. شواطئ شمال سيناء ترفع شعار «البحر للجميع» سعد سمير فى حوار جرىء لـ«الخليج 365»: كفة الأهلى «تطب» أمام أى حد.. ومستحيل ألعب للزمالك سعد سمير فى حوار جرىء لـ«الخليج 365»: كفة الأهلى «تطب» أمام أى حد.. ومستحيل ألعب للزمالك التليجراف تحذر البريطانيين من الأخبار المضللة عن الاقتصاد و الحكومة تقرر إنشاء وحدة مراقبة للرد على الشائعات الحكومة تبدأ بيع خردة المصالح والأولوية للإنتاج الحربى الحكومة تبدأ بيع خردة المصالح والأولوية للإنتاج الحربى 70 ألف تحويل اغتراب فى تنسيق 2019.. والأولوية للمجموع الأعلى



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365.. دولة لا تعرف الراحة فى الإجازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.