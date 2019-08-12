شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من الأهالى على مجزر البساتين لذبح الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مجزر البساتين توافد أعداد كبيرة من المواطنين لذبح الأضاحى الخاصة بهم، مجانا، فى أول أيام العيد، حيث بدأ توافدهم بعد انتهاء صلاة العيد مباشرة.

ويدخل المواطنون المجزر مجانا دون دفع رسوم طوال أيام العيد، بالإضافة إلى الكشف المجانى على الأضاحى، ويتحمل المواطن أجرة الجزار فقط.

Advertisements

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى رمضان، مدير مجزر البساتين، أن المجزر فتح أبوابه صباح اليوم أمام المواطنين مجانا، مشيرا إلى أنه تم فتح عنبرين للأضاحى عنبر لأضاحى المواطنين وآخر لأضاحى الجمعيات.

وأضاف مدير مجزر البساتين لـ" الخليج 365"، أنه ​يتم الكشف مجانا على الأضحية ظاهريا قبل الذبح ومن الداخل بعد الذبح، مشيرا إلى أن الأهالى يشهدون ذبح الأضاحى مع أسرهم.