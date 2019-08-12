شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمد حامد الجمل نافيا ما روجه قيادات الوفد: أنا على قيد الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، صحة الأنباء التى روجها عدد من قيادات حزب الوفد بشأن وفاته، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، ولا يعانى من أى أمراض.

كان فؤاد بدراوى، وياسر الهضيبى القياديان بحزب الوفد نشرا أنباء غير صحيحة عن وفاة المستشار محمد حامد الجمل خلال الأيام الماضية باعتباره أحد أقطاب حزب الوفد.

وقال الجمل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": هذه الأخبار غير صحيحة، وأنا على قيد الحياة، وأتمتع بصحة جيدة، والحمد لله، ونرجو من الله طول العمر.