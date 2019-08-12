شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد بتتبنى بالعمل والجهد.. تعرف على إنجازات مدينة العلمين الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع تطوير شبكات الطرق على مستوى الجمهورية، وإنجاز العاصمة الإدارية الجديدة، تدخل مدينة العلمين الجديدة على خط الإنجازات العملاقة، حيث مزيد من الإنشاءات الفاخرة، ليس أخرها الممشى السياحى ومسجد وكنيسة العلمين، ولكن هناك أيضا مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومجمع السينمات، وفندق ومسجد الماسة.

وينشر ”الخليج 365” فيديو لبعض إنجازات مدينة العلمين الجديدة، ويظهر فى الخلفية صوت الرئيس السيسي، يقول "البلاد بتتبني بالعمل والجهد والعرق.. واحنا بنحاول نسابق الزمن، عشان نحقق".