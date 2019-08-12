شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الوفيات بين حجاج السياحة لـ5 حالات وموافقة ذويهم لدفنهم بالبقيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حالات الوفاة الطبيعية بين حجاج السياحة إلى 5 حالات كان أخرها أمس، حيث توفيت الحالة الخامسة أمس خلال وقفة عرفة، بالإضافة إلى 3 حالات توفيت عند الوصول للمشاعر المقدسة، وحالة بمنفذ الوصول لحجاج البرى، فيما تواصلت بعثة الحج السياحى الرسمية مع ذوى المتوفين لأخذ موافقة كتابية منهم على دفن الحالات بالبقيع فى مكة المكرمة.

من جانبها، خصصت غرفة الشركات السياحية 4 مشرفين لمتابعة تنفيذ الشركات للبرامج المتفق عليها مع حجاج البرى والاقتصادى والاربع والخمس نجوم، فى محاولة لمساعدتها وإزالة المعقوقات أمامها، وتم تقسيم المشرفين بحيث يتولى كلا منهم مستوى معين، بمساعدة مكاتب البعثة، ويرفع تقريرا يوميا عن كافة الأمور المتعلقة بالحجاج والشركات لرئيس البعثة الذى يرفعه بدوره لوزيرة السياحة، فى متابعة حية تستهدف الخروج بموسم الحج بشكل لائق ومشرف.

وأكد مجدى شلبى وكيل وزارة السياحة، رئيس بعثة الحج، أن لجان الوزارة لم تتلق أية شكاوى من سلبيات تعيق أداء المناسك للحجاج، بخلاف بعض حالات التوهان لحجاج تمت إعادتهم فورا، لافتا إلى أن اللجان المنتشرة فى المشاعر المقدسة والتابعة للوزارة وغرفة الشركات، تباشر عملها بجدية والتزام وتقدم تقارير يومية تساهم فى القضاء على أية معوقات فى أسرع وقت.