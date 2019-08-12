شكرا لقرائتكم خبر عن "أوقاف الإسكندرية": لا يوجد مخالفات فى صلاة العيد.. وياسر برهامى لم يخطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، إن غرفة عمليات أوقاف الإسكندرية لم ترصد أية مخالفات فى صلاة العيد على مستوى المحافظة.

وأضاف فى بيان اليوم ، أن ياسر برهامي لم يخطب فى صلاة العيد وعدم السماح لاى شخص دون تصريح بأداء خطبة العيد وأمامه المصلين .