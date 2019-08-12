"أوقاف الإسكندرية": لا يوجد مخالفات فى صلاة العيد.. وياسر برهامى لم يخطب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، إن غرفة عمليات أوقاف الإسكندرية لم ترصد أية مخالفات فى صلاة العيد على مستوى المحافظة.
وأضاف فى بيان اليوم ، أن ياسر برهامي لم يخطب فى صلاة العيد وعدم السماح لاى شخص دون تصريح بأداء خطبة العيد وأمامه المصلين .
وكان قد أدى الآلاف من المواطنين بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، ب584 ساحة التي خصصتهم مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الأضحى.
ففي ساحة مسجد سيدي أبو العباس المرسي بمنطقة بحري، أدى محمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، وحسام الدباس، قنصل عام فرنسا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وكان قد تمكنت مديرية أوقاف بمحافظة الإسكندرية، من تجهيز أكبر عدد من الساحات في تاريخ الإسكندرية والتي بلغ عددها 584 ساحة، لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.
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