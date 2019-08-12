شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: مبنى معهد الأورام المتضرر من الحادث الإرهابى تقريبا جاهز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، المصريين بعيد الأضحى المبارك، قائلا: "عام وعيد وأنتم طيبين مجددا"، مؤكدا أن مصر أبدا لن تنكسر".

وأضاف الخشت: "يتبقى أيام لا تتجاوز أصابع اليد والوضع الآن وصل الى إصلاح وتجديد الأجزاء التي تضررت في المبنى الشمالى لمعهد الأورام وأكثر من أربعة أدوار يتم تجديدها".

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وقال الخشت: "المبنى الشمالى تقريبا جاهز ويتبقى فيه بعض أعمال الأسانسيرات والتكييف وبعض أعمال المياه، والعمل جاري في باقي المباني وأعمال الواجهات، وفي الوقت نفسه الخدمة الطبية مستمرة، نعم مصر تستطيع شعبا ودولة".