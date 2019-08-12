شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان الجيزة تستقبل 40 ألف زائر فى أول أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد رجائى، مدير عام حدائق الحيوان بالجمهورية، أن حدائق الحيوان على رأسها حديقة الجيزة، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين وأسرهم خلال الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى.

وأضاف مدير عام حدائق الحيوان، لـ ”الخليج 365”، أن حديقة الحيوان استقبلت حتى الآن 40 ألف زائر تقريبا، بالإضافة إلى الأطفال الذين يدخلون الحديقة مجانا، متوقعا زيادة الإقبال فى ثانى أيام العيد، لافتا إلى أن نسب باقى حدائق الحيوان يتم حسابها نهاية اليوم.

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وأشار رجائى إلى أن الحديقة استعدت جيدا لاستقبال المواطنين، من خلال صيانة الإنارة ورعاية الحيوانات وتنظيفها، وتكثيف الأمن بالتنسيق مع الشرطة.