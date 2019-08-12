شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تؤمن الحدائق والمنتزهات والعائمات النيلية خلال احتفالات عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمنى، أنه تم توزيع خبراء المفرقعات على شكل دوريات من خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة لفحص المنشآت الكنسية ومحيطها وجميع المتنزهات تحسبًا لوقوع عمليات تخريبية، تزامنًا مع انطلاق احتفالات عيد الأضحى على مدار 4 أيام وسيتم تأمين وتفتيش وتعقيم جميع المنشأت الحيوية والمنتزهات ودور السينما والميادين الهامة والحدائق بمعرفة مفتشى المفرقعات واستخدام كلاب الكشف لمنع حدوث أى متفجرات.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن هناك تنسيق كامل مع رجال المرور، لفحص أى سيارات متروكة أو فى حالة انتظار خاطئ، ومنع توقفها بمحيط الكنائس والأماكن الشرطية والحيوية، لمنع وقوع أى أحداث طارئة، على أن تستمر عمليات التمشيط لحين الانتهاء من الاحتفالات، وتم تخصيص أرقام الطوارئ 122 أو 180 للحماية المدنية حال وقوع أى طارئ ويتم الإبلاغ عنه لغرف العمليات حتى يتم الانتقال سريعا إلى مكان الواقعة.

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وأوضح المصدر أن محطات المترو ومحطات السكة الحديد سيتم انتقال خبراء المفرقعات إليها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لفحص الأشخاص والأجسام الغريبة وسيتم التعامل مع كافة البلاغات بالإضافة للدفع بفرق من خبراء المفرقعات لتمشيط المناطق الخاصة بالتمركزات الأمنية مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى أجسام مشتبه فيها فى حالة العثور عليها بالطرق والميادين وعدم الاقتراب منها.