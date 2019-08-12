تعرف على ترتيب الجامعات المصرية بتصنيف Scimago الإسبانى × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان عدد وترتيب الجامعات المصرية التى ظهرت فى تصنيف Scimago الإسبانى للجامعات لعام 2019، وتحقيق جامعة القاهرة إنجازا جديدا على المستوى الدولى، بإحرازها تقدما ملحوظا وتقدمها 14 مركزا، حاصلة على المرتبة الأولى على الجامعات المصرية التى ظهرت فى هذا التصنيف، بعد فحص 6459 جامعة على مستوى العالم طبقا للمعايير الدولية للتصنيف، يرصد ”الخليج 365”، ترتيب الجامعات المصرية التى ظهرت فى هذا التصنيف. 1- شغلت جامعة القاهرة المرتبة الأولى مصريا والمركز 299 عالميا. 2- جاءت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المرتبة الثانية على مستوى الجامعات والجهات البحثية المصرية التى ظهرت فى التصنيف، والمركز 579 عالميا. 3- جاء المركز القومى للبحوث فى المرتبة الثالثة مصريا واحتل المرتبة 596 عالميا. 4- جاءت جامعة عين شمس فى المرتبة الرابعة مصريا وشغلت المرتبة 605 عالميا. Advertisements 5- جاءت جامعة الإسكندرية فى المرتبة الخامسة مصريا وشغلت المرتبة 620 عالميا. 6- شغلت جامعة المنصورة المرتبة السادسة مصريا و احتلت المرتبة 631 عالميا. 7- شغلت جامعة الأزهر المرتبة السابعة مصريا واحتلت المرتبة 674 عالميا. 8- شغلت جامعة الزقازيق المرتبة الثامنة مصريا واحتلت المرتبة 676 عالميا. 9- شغلت جامعة بنى سويف المرتبة التاسعة مصريا واحتلت المرتبة 680 عالميا. 10- شغلت جامعة أسيوط المرتبة العاشرة مصريا واحتلت المرتبة 682 عالميا.

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