شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة القاهرة، استمرار التقدم لتنسيق القبول للمدن الجامعية (بنين وبنات) فى العام الدراسى 2019/2020، من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للمدن الجامعية، حتى 15 نوفمبر المقبل لإتاحة الفرصة أمام الطلاب، ويقوم الطالب بسحب ملف التقديم من على نفس الموقع ليستكمل بياناته مع إرفاق المستندات المطلوبة للتقديم بمكتب تنسيق المدن، وذلك اعتبارا من 4 أغسطس الجارى وحتى 15 نوفمبر، وذلك بمدينة الطلبة فى بين السرايات للطلبة، وللطالبات بمدينة الجيزة.

واعتمد رئيس الجامعة قواعد القبول بالمدن الجامعية فى العام الدراسى المقبل، والتى شملت قواعد للطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعة مع انطلاق العام الدراسى الجديد، إلى جانب الطلاب القدامى، وأيضاً الطلاب الوافدين، ومن تلك القواعد، أن يكون الطالب منتظما بأحدى كليات جامعة القاهرة (مرحلتى الليسانس والبكالوريوس)، وأن يكون مقيما خارج نطاق الـ 50 كم من جامعة القاهرة، وأن يكون ناجحا بتقدير جيد، وفى حالة توفر أماكن يتم تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول، وألا يكون وقع على الطالب إحدى العقوبات من المدينة أو الكلية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المدن الجامعية تستقبل كل عام مالا يقل عن 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة بمصر ومن أبناء البلاد الأجنبية الدارسين بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنها توفر الإقامة والتغذية، بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة للطلاب خلال فترة اقامتهم بالمدن الجامعية.

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وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن التسكين يتم وفقاً للشروط المعلنة، كما يتم تسكين جميع المتقدمين من المحافظات النائية (أسوان -قنا -البحر الأحمر -شمال سيناء -جنوب سيناء -الوادى الجديد -مرسى مطروح -الواحات البحرية)، ولا يتم قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى إلى جامعة القاهرة، موضحاً تخصيص أماكن للطلاب للوافدين على منح تبادل ثقافى، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، والحالات الصحية.

وأوضحت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى المقبولين بها فى العام الجامعى المقبل 2019/2020.

وتشمل المدن الجامعية لجامعة القاهرة، مدن للطلبة (مدينة الطلبة فى بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد)، ومدن الطالبات (مدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الرعاية والبيوت الخارجية).

وشهد قطاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة، تطويراً فى العامين الماضيين فى البنية الأساسية، وتجهيزات المطاعم، بجانب الخدمات المقدمة.