تعرف على الأمراض التى تسببها السمنة × 13 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ”الخليج 365” يستعرض فى السطور التالية أهم مخاطر السمنة لتفاديها وضمان حياة صحية أفضل بعيدة عن الأمراض. 1- الجلطة والسكتة الدماغية. 2- اضطرابات النوم . 3- الاكتئاب. 4- ارتفاع ضغط الدم . 5- مرض السكر. 6- اورام الجهاز الهضمى . 7- التأثير على الحالة الجنسية وضعف الخصوبة. Advertisements 8- التهاب المفاصل وخشونة الركبة . 9- دوالى الساقين . 10 -اضطرابات القولون والجهاز الهضمى . 11- الدهون على الكبد أمراض القلب . 12- أمراض الجهاز التنفسى . 13- مرض النقرس .

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