شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى عن "تقليل الاغتراب": يحول الطالب للمنطقة الجغرافية لأقل حد أدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، السبب فى عدم ظهور بعض الكليات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتحويلات تقليل الاغتراب التى انطلقت أعمالها على الموقع الإلكترونى يوم الخميس الماضى وتستمر حتى يوم 20 من أغسطس الجارى، مؤكدة أن التحويل يكون للمنطقة الجغرافية "أ" فقط وهى أقرب منطقة للإدارة التعليمية التى حصل الطالب منها على الثانوية العامة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم تحويل الطالب الراغب فى الاستفادة من تحويلات تقليل الاغتراب إلى الكلية التى تقبل أقل حد أدنى فى نطاقه الجغرافى أ بمعنى أنه إذا كان هناك طالبا من القاهرة وتم قبوله فى كلية طب بالأقاليم، فإنه عندما يطلب التحويل إلى كليات الطب فى القاهرة يتم تحويله إلى الكلية التى تقبل بأقل حد أدنى فى القاهرة وهى غالبا كلية الطب جامعة حلوان وفى هذه الحالة لا يستطيع الطالب التقدم بطلب للالتحاق بجامعة عين شمس أو القاهرة.

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وأوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن تقليل الاغتراب يكون فقط من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وإذا لم يقبل الموقع الإلكترونى تحويل الطالب لأى كلية فهذا يعنى أن هناك سببا لهذا الرفض يوضحه الموقع للطالب فى الحال سواء فى عدم اجتيازه اختبارات القدرات أو أن هذه الكلية لا تقع فى منطقته الجغرافية أ .