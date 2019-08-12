شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات الزراعة لفحص وتصدير الجوافة والرومان × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”،عدد من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للحجر الزراعى لفحص وتصدير الجوافة والرمان للموسم الزراعى لضمان نفاذ المنتجات الزراعية المصرية لمختلف أسواق العالم، وفقا للاشتراطات الدولية المعنية بذلك.

- تحديد الإدارة العامة للحجر الزراعى بالقاهرة وجنوب الوادى بالجهة الوحيدة لاستقبال طلبات فحص وتصدير ثمار الجوافة والرمان إلى جميع دول العالم.

- تتم عمليات الفحص الأولى بكل دقة بمناطق إنتاج الجوافة والرمان بمعرفة لجنة من الحجر الزراعى، بدلا من تصدير منتجات الرمان المخزنة" فى ثلاجات التبريد.

- الاستعانة بالمتخصصين من الباحثين بمعهد أمراض النباتات ومعهد وقاية النباتات.

- فى حالة القبول الظاهرى للإنتاج يتم سحب عينة للتحليل المعملى لمتبقيات المبيدات مع أخذ الإقرار اللازم من صاحب الشأن بعدم إجراء أى معاملات على الأشجار من رش مبيدات، أو أى مواد كيماوية لقبول إنتاج المزرعة للتصدير مع تحديد كمية الإنتاج المتوقعة منها وكذلك المحطة التى سوف تتم فيها عمليات التعبئة والتجهيز للتصدير.

- نقل المحصول إلى محطات تعبئة سبق معاينتها وإعتمادها من قبل الحجر الزراعى مصاحب لكل سيارة نقل موضح به بيانات المزراعة وبيانات حمولة السيارة ووزنها ورقم السيارة.

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- توجد لجنة من الحجر الزراعى بالمحطة لاستقبال الإنتاج الوارد من المزرعة المقبولة سواء جوافة أو رمان.

- تسجيل الجوافة والرومان فى دفتر لتشغيل المحطة يحتفظ به بالمحطة ويكون تحت تصرف لجان المتابعة والتفتيش للإطلاع عليه ومطابقة ما به من بيانات مع سحب عينة عشوائية أثناء التشغيل لكل لوط (حاوية)، وإرسالها إلى معمل متبقيات المبيدات.

- بمجرد ظهور نتائج متبقيات المبيدات تجاز الرسائل (جميع اللوطات) للتصدير عند نجاح الفحص لها كاملة.

- فى حالة رفض أى عينة يتم وقف تصدير جميع اللوطات بالكامل ومن كامل المزرعة.

- التشديد على مفتشى الحجر الزراعى بالالتزام بتنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.