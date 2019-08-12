شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى تطلق مشروع الإطعام بعيد الأضحى لـ4 آلاف أسرة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت رابطة العالم الإسلامى، ممثلة فى الهيئة العالمية للرعاية والإغاثة والتنمية، مشروع إطعام عيد الاضحى فى أول أيام عيد الأضحى بالقرى المصرية وبدأت بذبح 40 عجلا ذكور وزن من 425 إلى 475 كيلو لحم بقرى. وتم الذبح والتسلية والتوزيع أمام المستفيدين فى 14 محافظة وفى 18 منطقة للاستفادة من خدمات الرابطة ليستفيد منها 4 آلاف أسرة بمتوسط 16 ألف فرد مستهدفين. قالت الرابطة، إنه يتم شراء الحيوانات من السوق المحلية المصرية وذبحها أمام المستفيدين صباح يوم العيد حتى يطمئنوا ويحصلون على مخصصاتهم بكرامة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية فى مصر، والتوزيع على حالات مدروسة ومستحقة لظروف إعاقة أو يتم أو فقر او انفصال حتى لا يشعروا بأى معاناة فى العيد. Advertisements

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