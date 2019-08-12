شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه بتوفير الرعاية اللازمة لسيدة مسنة وتوفير أجهزة تعويضية لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان ظهر اليوم الأحد، مستشفى العلمين، بمحافظة مطروح، للوقوف على جاهزيته، ضمن خطة التأمين الطبى الشاملة لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الوفد بدأ بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ثم تفقد الرعاية المركزة، والأشعة واطمأن على أحوال المرضى، كما لاحظ الوفد وجود سيدة مسنة دون أهلية بالعناية المركزة، أجريت لها عملية بتر بسبب مرض السكر، فوجهت الوزارة على الفور كل الدعم المادى والمعنوى لها، وحجزها بالقسم الداخلى ومتابعتها الدورية بعد خروجها، إضافةً إلى توفير الأجهزة التعويضية التى تحتاجها مجاناً.

وتابع البيان أن الوفد كلفت رئيس قطاع الدعم الفني بالوزارة، بتوفير 8 أجهزة تكييف اليوم للمستشفى، بواقع 4 لغرفة الطوارئ، و4 لوحدة الغسيل الكلوي.

ولفت البيان إلى أن المستشفى يحتوي على 79 سريراً، منها 18 سرير عناية مركزة، إضافةً إلى 11 حضانة و10 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، وبه جهاز أشعة مقطعية ومعمل متكامل، وهو يعتبر مستشفى نموذجياً يقدم كل الخدمات الطبية ومنها جراحات مناظير العظام والجهاز الهضمي، وبه قسم نساء مميز، وعيادات علاج عقم، وجراحات أورام وجراحات رمد.

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وقال البيان إن الوفد تحدث مع الفريق الطبى من أطباء وتمريض وأشادت بمتابعتهم الجيدة للمرضى، كما شددت على اتباع كافة أساليب مكافحة العدوى، وأن يكون الفرش الطبي بغرف الاستقبال طبقاً للكود المصري، موجهةً بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى، كما شددت الوزيرة على الشركة المنفذة لأعمال التطوير بالمستشفى بالانتهاء من صيانة باقي الأسانسيرات، نظراً لأهمية المستشفى الاستراتيجية ولما يقع عليه من عبء كبير مع زيادة أعداد المترددين من المصطافين أيام الأعياد، ونظراً لكونها المستشفى الرئيسي الذي يخدم الساحل الشمالي.

وأشار إلى أن الوفد راجع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكدت على توفير مخزون استراتيجي كافٍ من أكياس الدم المختلفة، نظراً لأن المستشفى يستقبل العديد من الإصابات وحوادث الطرق، مشددةً على تواجد الأطقم الطبية على مدار الـ24 ساعة.