شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الأوقاف: الساحات والمساجد لم تشهد مخالفات ولم نتلق شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى والمتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن ساحات العيد ومساجد الأوقاف لم تشهد مخالفات بالعيد.

وأضاف طايع لـ"الخليج 365" أن غرفة عمليات الوزارة لم ترصد مخالفة، ولم يرد إليها شكاوى من المواطنين أو من أى جهة أخرى.

وتوجه رئيس القطاع الدينى والمتحدث باسم وزارة الأوقاف بالشكر إلى كل من علماء الأوقاف وخطباء الوزارة على انضباطهم المعهود، موجها لهم التهنئة بعيد الاضحى.

كما وجه طايع الشكر للمتبرعين الذين قرروا أن يواصلوا تبرعاتهم عبر صكوك الأضاحى، والتى بدأ العمل من خلالها فى ذبح الأضاحى بأبو سمبل فى الميقات الشرعى.