شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصحة يتفقد المركز الطبى فى سيدى عبد الرحمن ومركز طوارئ مارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من وزارة الصحة، ظهر اليوم المركز الطبى بسيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين، ضمن زياراته التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظتى الإسكندرية ومطروح، للوقوف على جاهزيته، ضمن خطة التأمين الطبى الشامل لعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيان اليوم أن الوفد اطمأن على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمركز، كما وجهت بتمركز سيارة إسعاف دائمة داخل المركز.

وأضاف البيان تحدث الوفد مع أسرة طفل من المرضى، كما حرص على سؤالهم عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، حيث أشادوا بالخدمات الطبية وحسن المعاملة.

Advertisements

فيما أكد الصيدلى الشاب محمد هاشم مدير المركز، جاهزية المركز لتقديم خدمات طب الأسرة ورعاية الأسنان والتثقيف الصحي، مشيراً إلى اشتمال المركز على أقسام للأطفال والنساء والباطنة، موضحاً أن المركز به ٥ أسرة للملاحظة، وأشادت الوزيرة بمستوى تقديم الخدمة الطبية قائلةً له: "احنا محظوظين بوجودك معانا".

وتايع البيان أن الوفد تفقد أيضاً مركز طوارئ مارينا، الذي يقدم خدمات الاستقبال والطوارئ والجراحات البسيطة، حيث يحتوي المركز على 10 أسرة داخلى، و3 أسرة رعاية متوسطة، حيث وجه الوفد بتعديل وضع الأسرة وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة، مشددا على مراعاة معايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة، كما وجهت بتوفير ممر خاص لسيارات الإسعاف أمام مدخل الطوارئ بالمركز.

وأشار البيان إلى أن الوفد تفقدت أيضاً العناية المركزة وقسم الأشعة ووجهت فنى الأشعة بضرورة ارتداء بادج قياس نسبة الإشعاع، حفاظاً على سلامته.