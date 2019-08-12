شكرا لقرائتكم خبر عن آباء الكاثوليك بالأقصر وأسوان يهنئون قيادات المحافظتين بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للأقباط الكاثوليك على رأس وفد كنسى، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك. وضم الوفد الأب ماركو ناجى وكيل عام المطرانية بالإنابة والأب شنودة نصيف مدير مدرسة الفرنسيسكان. وفى أسوان قدم القمص أنطونيوس ذكرى، راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، ووفد من أبناء الرعية، التهنئة لقيادات محافظة أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وكان على رأس القيادات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ومدير الأمن، وقيادات الأمن الوطنى، ومشايخ الأزهر الشريف، ومديرية الأوقاف المصرية.

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