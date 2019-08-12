تعرف على آليات عمل سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك × 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك على وجود آليات غير تقلدية لحل مشاكل المواطنين منها إطلاق خدمة سيارات حماية المستهلك "الضبطية القضائية "، وهى عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر. ”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن آليات عمل سيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك للتصدى لتلاعب التجار فى نقاط محددة. 1 - 16 سيارة لدى جهاز حماية المستهلك هى عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر. 2 - تعمل السيارات وفق منظومة عمل متكاملة تبدأ من قيام المواطن بتقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز " 19588 " أو رقم الواتس اب " المواطن رقيب " 01281661880 " 3 - يقوم الجهاز بالتواصل مع الموظفين الذين يستقلون هذه السيارات حتى تتوجه أقرب سيارة تتواجد فى المنطقة التى توجد فيها الجهه المشكو فى حقها ، للعمل على حل هذه الشكوى وإعادة حقوق المواطن. Advertisements 4 - سيارات الجهاز للضبطية القضائية تجوب فى الشوارع والأسواق التجارية لطمأنة المستهلك، وتحذير التجار من التلاعب بالأسعار 5 - تقوم هذه السيارات بمساعدة العاملين بالجهاز ممن يحملون صفة الضبطة القضائية بالعمل على تكثيف الحملات الرقابية وضبط اى شخص يتلاعب فى المنتجات المطروحة للمواطنين . 6 - خدمة سيارات الضبطية القضائية يتم تشغيلها حاليا فى محافظات القاهرة والجيزة وبوسعيد وأسوان وشرم الشيخ. 7 - سيتم إطلاق مرحلة ثانية قريبا من خدمة سيارات الضبطية القضائية لتغطى مختلف المحافظات 8 - يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين علي الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب " المواطن رقيب " 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكترونى "حماية المستهلك" على متجر google play للهواتف الذكية.

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