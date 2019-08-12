شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الخليج 365 يرصد إنجازات العمل بمعهد الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العمل يسير على قدمٍ وساق رغم إجازات العيد، فلا تزال وستظل مصر قوية رغم كل ما تواجهه من محاولات إرهابية خسيسة؛ كالحادث الإرهابى الأليم الذى ضرب محيط معهد الأورام..

اليوم وبعد أيام قليلة رصد ”الخليج 365” العمل الجاد داخل المبنى وعودة معظم طوابقه إلى طبيعتها لاستقبال المرضى في أقرب وقت.



معهد الأورام بعد تجديده

حيث نظافة المكان وإعادة الإضاءة مرة أخرى وتجهيز غرف المرضى من أسرة لاستقبال المرضى، وأسدلت الستائر حولها وبجوار كل سرير كرسي متحرك كى يسهل الحركة على المريض، بالإضافة إلى تليفزيون وثلاجة في كل غرفة، فيما تعلق إرشادات للزائرين على الحوائط والأبواب تناشدهم التزام الهدوء لعدم إزعاج المرضى.



معهد الأورام بعد تجديده

العمل لم يتوقف ولا لحظة واحدة، تحمل المسئولية يجبر الجميع على الانتهاء من الترميم والتجديد سريعًا، وذلك بعد بدء شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الأخرى فى الترميمات الخاصة بالمعهد بعدما وصل اتلافه بنسبة 80% في بعض الأجزاء و10% في أجزاء أخرى بالمعهد حسب ما ذكره الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام ، والذى أكد من قبل في حديثٍ لـ" ليوم السابع " أن المعهد سيعمل بكامل طاقته عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن المعهد سيستقبل المرضى الذين تم نقلهم عقب الحادث، بعد العيد مباشرة، وباقى الأماكن الأخرى التى تساهم فى خدمة المرضى سيتم ترميمها بالكامل خلال ما بين شهر وشهر ونصف.



معهد الأورام بعد تجديده معهد الأورام بعد تجديده

وكان في يوم 4 أغسطس بعد منتصف الليل سُمع صوت دوى لانفجار هز منطقة المنيل وبالتحديد أمام معهد الأورام أسفر عن مصرع 19 وإصابة 30 آخرين، وقد كشفت وزارة الداخلية عن الحادث مؤكدة أنه نتيجة تصادم سيارة ملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء سيرها عكس الاتجاه وكان بداخلها كمية هائلة من المتفجرات أدت انفجارها مما أدى إلى تهدم واجهة المبنى والحوائط الداخلية وتساقط الأسقف بالإضافة إلى التلفيات بغرف المرضى وغرف العمليات، وظهرت التلفيات الأكبر بالطابق الأرضى والثانى، حيث تهدم كل شيء من الداخل.

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المعهد بعد التجديد



المعهد بعد التجديد



غرف معهد الأورام بعد التجديد



الأدوار بعد التجديد



استكمال الأدوية داخل المعهد