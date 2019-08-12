شكرا لقرائتكم خبر عن آباء "الكاثوليكية" بسوهاج يهنئون المحافظ والقيادات التنفيذية بعيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم وفد من الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج برئاسة نيافة الأنبا باسيليوس مطران الكاثوليك بسوهاج والأنبا يوسف أبو الخير المدبر البطريركى وعدد من الكهنة التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لمحافظ الإقليم الدكتور أحمد عبدالله الأنصارى والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة . Advertisements ومن جانبه، رحب المحافظ بوفود الكنائس المهنئين مؤكداً على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين أبناء الشعب الواحد ، مشيراً الى أن الشعب المصري نسيج واحد، مؤكداً وقوفه صفاً واحداً خلف القوات المسلحة والشرطة، ضد الارهاب ، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والإستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات

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