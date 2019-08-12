شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الحصول على تمويل عقارى من البنك.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول القرض الشخصى والتمويل، جاء نصه:"ما حكم الحصول على تمويل عقارى من البنك؟ ".
وقالت دار الإفتاء: "يجوز شرعًا أخذ تمويل عقارى من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا"، والله سبحانه وتعالى أعلم.".
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