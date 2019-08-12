أخبار مصر

سفير مصر فى الصين ينقل تهنئة السيسى لأبناء الجالية المصرية بمناسبة العيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الصين ينقل تهنئة السيسى لأبناء الجالية المصرية بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نقل سفير مصر لدى الصين ، السفير أسامة المجدوب، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء الجالية المصرية بالصين بمناسبة حلول عيد الأضحى .

 

وقال الرئيس السيسى - فى برقية التهنئة التى نقلها السفير المجدوب - "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج. يطيب لى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

 

Advertisements

وأضاف الرئيس السيسى "أتوجه إلى الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار".

 

وأكد السفير المجدوب - فى تصريح اليوم الأحد، حرص الرئيس السيسى على تهنئة أبنائه من المصريين المقيمين فى الخارج بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.

 

كما أعرب السفير بهذه المناسبة، عن تهنئته للجالية المصرية فى الصين والمصريين جميعا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر فى الصين ينقل تهنئة السيسى لأبناء الجالية المصرية بمناسبة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا