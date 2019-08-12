شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الصين ينقل تهنئة السيسى لأبناء الجالية المصرية بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نقل سفير مصر لدى الصين ، السفير أسامة المجدوب، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء الجالية المصرية بالصين بمناسبة حلول عيد الأضحى .
وقال الرئيس السيسى - فى برقية التهنئة التى نقلها السفير المجدوب - "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج. يطيب لى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
وأضاف الرئيس السيسى "أتوجه إلى الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار".
وأكد السفير المجدوب - فى تصريح اليوم الأحد، حرص الرئيس السيسى على تهنئة أبنائه من المصريين المقيمين فى الخارج بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.
كما أعرب السفير بهذه المناسبة، عن تهنئته للجالية المصرية فى الصين والمصريين جميعا.
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