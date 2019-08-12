بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقعات لتأمين الأتوبيس النهرى خلال العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محطة الأتوبيس النهرى بمرسى ماسبيرو، تكثيفا أمنيا بالتزامن مع احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، حيث تواجدت عناصر للشرطة النسائية، لتأمين الزوار وتفتيش الحقائب، كما استخدمت قوات الشرطة بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن وكلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات.
وشهد الأتوبيس إقبالا متوسطا من المواطنين، حيث نظمت إدارة المرسى أكثر من 40 رحلة لحديقة الحيوان بالجيزة، و4 رحلات للقناطر الخيرية، واستمر تنظيم الرحلات لحديقة الحيوان.
وكانت هيئة النقل العام أعلنت عن تكثيف خدماتها بمحيط المناطق السياحية والحدائق والتى تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين خلال أيام العيد، كما شددت الهيئة من الرقابة على الأتوبيس النهرى والتأكد من أعمال الصيانة واشتراطات الحماية المدنية والمسطحات المائية.
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